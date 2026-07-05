Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 5 июля 2026Мир

Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

Фицо: Оказывающие наибольшую помощь Украине страны будут мешать ее членству в ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Страны, которые больше всего поддерживают Украину, будут мешать ее членству в ЕС. Об этом новостному агентству TASR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в конфликте против России, будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Евросоюза.

Фицо считает, что Украина не может опередить более подготовленные к членству страны. По его словам, если страна заинтересована в этом, то она должна выполнить все условия.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о выделении помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

    Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

    ВС России обесточили ряд объектов ВСУ новым видом «Гераней»

    Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

    Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

    Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Красноярском крае

    Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

    Во время чемпионата мира в США изъяли более 600 дронов

    Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога

    Россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok