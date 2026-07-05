Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

Фицо: Оказывающие наибольшую помощь Украине страны будут мешать ее членству в ЕС

Страны, которые больше всего поддерживают Украину, будут мешать ее членству в ЕС. Об этом новостному агентству TASR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в конфликте против России, будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Евросоюза.

Фицо считает, что Украина не может опередить более подготовленные к членству страны. По его словам, если страна заинтересована в этом, то она должна выполнить все условия.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о выделении помощи Украине.

