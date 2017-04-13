Савченко создала партию имени себя

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко создала собственную политическую партию, получившую названную в ее честь. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает «Страна» со ссылкой на собственный источник.
«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» была учреждена на съезде, прошедшем в отеле «Козацкий» в Киеве. На этом же мероприятии депутат была избрана главой политсилы.
31 марта Савченко заявила, что судьба президента Украины Петра Порошенко при попытке переизбраться на второй срок будет хуже, чем у его предшественника Виктора Януковича. Ранее в том же месяце она заявила, что украинские военные в Донбассе хотят направить оружие в сторону действующих властей, в частности против Порошенко.
В декабре 2016-го Савченко анонсировала начало сотрудничества с общественной платформой РУНА. Однако позднее депутат и партия отказались от совместной работы.
В том же месяце Савченко была официально исключена из фракции «Батькивщины» в Раде. В партии объяснили, что принципы и политические убеждения Савченко и «Батькивщины» не совпадают.