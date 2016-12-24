Савченко анонсировала презентацию собственной общественной платформы РУНА

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в понедельник, 26 декабря, представит свою общественную платформу РУНА. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Название политической организации расшифровывается как «Движение, реформы, революция украинского народа». О создании платформы будет объявлено на пресс-конференции по теме «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

24 декабря Савченко заявила, что в настоящее время на Украине нет государственной позиции. «Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в конституции записано, что народ — это власть. И делегировать кому-то свои полномочия нечего, потому что делегаты оказываются недостойными», — добавила она.

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23 декабря сообщалось, что нардеп исключена из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее Верховная Рада лишила Савченко права представлять страну в ПАСЕ, а до этого ее исключили из фракции «Батькивщины». Причиной послужили встречи депутата с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В конце ноября Савченко сообщила о намерении делать самостоятельную политическую карьеру. «Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд», — сказала она, уточнив, что намерена сформировать политическую партию. «Я буду вести "рух" как партию», — заявила нардеп. Слово «рух» по-украински означает «движение», ряд политических сил используют это слово в своем наименовании.

Савченко неоднократно критиковала украинскую власть. В частности, 15 ноября она заявила, что власть в стране не имеет права на существование. Ранее она назвала главу государства Петра Порошенко слабым президентом и посоветовала ему уступить место бывшему лидеру Виктору Януковичу. А в октябре она сравнила Верховную Раду с болотом.

