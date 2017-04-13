Автомобиль с Савченко сбил женщину в Киеве

Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, сбил в Киеве пенсионерку. Об этом сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в четверг, 13 апреля, на улице Теодора Драйзера. «Наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку», — гласит пост, содержащий фотографии с места происшествия.

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На кадрах видно, как вышедшая из машины депутат помогает пострадавшей подняться на ноги. Позже пенсионерку забрали медики скорой.

Очевидец написала в комментариях, что женщина получила вывих ноги. Другие пользователи выразили уверенность в том, что за случившееся депутату «ничего не будет».

11 сентября 2016-го сообщалось, что Савченко попала в аварию в Киеве. В автомобиль, где она была пассажиром, въехала машина, водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.

В марте того же года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину и занялась политической деятельностью.

