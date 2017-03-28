Савченко назвала Тимошенко холодной восковой куклой

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что не верит главе фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в телеинтервью, печатную версию которого во вторник, 28 марта, опубликовало издание «Гордон».

«Внешне она холодная, как восковая кукла. Я думала, это кажется только с экрана телевизора. Но нет — и в жизни, рядом кажется то же самое. В то же время понятно, что за этим "воском" кроется что-то другое. Не скажу, что она мне интересна, скорее, я была с нею осторожна», — заявила Савченко.

Она добавила, что за Тимошенко наблюдала на протяжении 25 лет. «И ни разу — была ли она при власти или собиралась во власть, как сейчас, — я ей не поверила. Не могу объяснить это ощущение... Это интуиция... Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь хорошее», — отметила народная избранница.

Материалы по теме Потеряли Надежду Как Савченко превратилась из героя Украины во врага

Надежда Савченко была избрана в Верховную Раду по списку «Батькивщины». 15 декабря 2016-го ее официально исключили из парламентской фракции. В партии уточнили, что на выборах в парламент в 2014 году бывшую военнослужащую внесли в избирательный список ради освобождения из российской тюрьмы. «Жизнь показала, что принципы и политические убеждения Савченко и "Батькивщины" не совпадают», — говорилось в заявлении организации.

13 декабря сообщалось, что Савченко покинула партию «Батькивщина». «Она начала свою личную политическую карьеру (...). Действия с нами она не согласовывает», — заявил представитель объединения Иван Крулько.

Причиной разногласий стали переговоры, которые Савченко 9 декабря провела в Минске с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Депутат Рады сказала, что на встрече обсуждался вопрос обмена пленными, проходила она якобы в присутствии российской стороны.