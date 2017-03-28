Савченко рассказала о посватавшемся к ней иракском принце

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Об этом она сообщила в телеинтервью, печатную версию которого во вторник, 28 марта, опубликовало издание «Гордон».
По словам Савченко, принц предлагал ее командиру выкуп в размере 300 тысяч долларов. Она отметила, что тогда отнеслась к предложению шейха со смехом и «диким непониманием», однако впоследствии пришла к выводу, что «для Ирака такая ситуация является совершенно нормальной».
Депутат подчеркнула, что принц по местным меркам предлагал крупную сумму, поскольку в среднем калым за иракскую невесту составляет 2,5 тысячи долларов. «Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась», — объяснила народная избранница.
27 марта Савченко заявила, что не считает личную жизнь обязательной для себя. «У меня есть Украина» ,— подчеркнула нардеп, добавив, что к личной жизни у нее «мужской, прагматический подход». «Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу», — заключила депутат.
С наступлением весны Савченко стала появляться на публике в необычном образе. 21 марта она пришла на заседание Рады в пуховике и туфлях на каблуках. Ранее в марте народная избранница предстала перед телезрителями телеканала NewsOne с укладкой и макияжем. «До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже пудриться», — отмечала гример Алина Фан.
В марте 2016-го в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.