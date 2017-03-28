Бывший СССР
 

Савченко рассказала о посватавшемся к ней иракском принце

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Савченко
Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Об этом она сообщила в телеинтервью, печатную версию которого во вторник, 28 марта, опубликовало издание «Гордон».

По словам Савченко, принц предлагал ее командиру выкуп в размере 300 тысяч долларов. Она отметила, что тогда отнеслась к предложению шейха со смехом и «диким непониманием», однако впоследствии пришла к выводу, что «для Ирака такая ситуация является совершенно нормальной».

Депутат подчеркнула, что принц по местным меркам предлагал крупную сумму, поскольку в среднем калым за иракскую невесту составляет 2,5 тысячи долларов. «Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась», — объяснила народная избранница.

27 марта Савченко заявила, что не считает личную жизнь обязательной для себя. «У меня есть Украина» ,— подчеркнула нардеп, добавив, что к личной жизни у нее «мужской, прагматический подход». «Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу», — заключила депутат.

С наступлением весны Савченко стала появляться на публике в необычном образе. 21 марта она пришла на заседание Рады в пуховике и туфлях на каблуках. Ранее в марте народная избранница предстала перед телезрителями телеканала NewsOne с укладкой и макияжем. «До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже пудриться», — отмечала гример Алина Фан.

В марте 2016-го в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Савченко: Тимошенко, Медведчук и Путин имеют общее прошлое, завязанное на деньгах и крови
Савченко призналась в мужском подходе к личной жизни
Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и на каблуках
Последние новости
В НАТО заявили о превращении России из партнера в антагониста
ФИФА дисквалифицировала Месси
Хрущева и Рокоссовского вслед за Гитлером исключили из граждан польского Щецина
Скорость на 10 трассах Подмосковья ограничат до 50 километров в час
СПЧ запросил у полиции информацию о числе задержанных на митинге в Москве
Путин ограничил возможность снимать и вести трансляцию с заседаний суда
Механизм tax free в России распространят на алкоголь
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:13 Сегодня

Нюхнули Балаклею

Из-за чего на Украине выгорел крупнейший в Европе арсенал оружия
16:42 Сегодня

Лукашенко назвал Путина родным братом

15:27 Сегодня

На Украине продали с молотка памятник Ленину

18:59 27 марта 2017

Львовский мусор согласились принять пять городов

Бывший СССР
 — 
15:14 23 марта 2017

Выстрелы на бульваре Шевченко

Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
16:19 Сегодня

Кандидат в мэры Риги призвал вслед за памятником Ленину убрать Ушакова

14:27 Сегодня

Саакашвили начал вести ток-шоу на украинском ТВ

15:23 25 марта 2017

В Минске начались задержания участников шествия на День воли

Бывший СССР
 — 
00:02 27 марта 2017

Нас не догонят!

Почему на Украине резко возросло число тюремных побегов
15:17 Сегодня

Россиянин попытался ввезти в Белоруссию револьвер, кинжал и «Майн Кампф»

13:44 Сегодня

Спикер Рады предрек вторжение России на Украину через территорию Белоруссии

14:45 24 марта 2017

Бывший командир убийцы Вороненкова рассказал о его службе в батальоне «Донбасс»

Россия
«Движуха, которой раньше не было»
Что стоит за протестной активностью юных россиян
«Родители, будьте бдительны!»
А вы проверяете сообщения своих детей в соцсетях?
Петербургский горизбирком проголосует за референдум о судьбе Исаакия
В Госдуме отреагировали на заявление о вторжении на Украину через Белоруссию
«В этом тупике они будут выходить на улицы»
Парламентские партии о том, почему граждане протестуют и к чему это приведет
Московские подростки изрисовали свастикой и подожгли флаг России
Сжигавшие российский флаг со свастикой подростки назвались антифашистами
Все материалы
Мир
Больно, но полезно
Китай готовится к реформе госкорпораций, чреватой социальным взрывом
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, AfghanistanПадение Сангинграда
Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
Террорист Карлос Шакал получил во Франции третий пожизненный срок
Трамп ограничит заботу США об окружающей среде
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Demonstrators take part in a protest aimed at showing London's solidarity with the European Union following the recent EU referendum, inTrafalgar Square, central London, Britain June 28, 2016. REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYСпасет ли уход Меркель Европу?
Свое 60-летие Европейский союз встречает в состоянии экзистенциального кризиса
Все материалы
Бывший СССР
Нюхнули Балаклею
Из-за чего на Украине выгорел крупнейший в Европе арсенал оружия
Лукашенко назвал Путина родным братом
Савченко рассказала о посватавшемся к ней иракском принце
На Украине продали с молотка памятник Ленину
Кандидат в мэры Риги призвал вслед за памятником Ленину убрать Ушакова
Саакашвили начал вести ток-шоу на украинском ТВ
Россиянин попытался ввезти в Белоруссию револьвер, кинжал и «Майн Кампф»
Все материалы
Финансы
На черный день
Чем России грозит падение добычи нефти
Механизм tax free в России распространят на алкоголь
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Путин утвердил закон о натуральной компенсации по ОСАГО
Александр Бирман: Молокососы, но не боссы
Кого не хватает российским школам
Минфин допустил увеличение объема валютных интервенций
Страховщики предложили повысить тариф ОСАГО в Волгограде в шесть раз
Все материалы
Бизнес
Цель — premium
«Дочка» Hyundai — Genesis — презентовала новую модель
Мясо по-бразильски
Чем для российского рынка обернется скандал с некачественной южноамериканской говядиной
Диалектика «Платона»
Как система взимания платы становится инструментом борьбы с поборами на дорогах
В Москве пройдет Synergy Insight Forum-2017
Песков прокомментировал атаки экстремистов на российский бизнес в Киеве
«Роснефть» назвала политизированным решение суда ЕС о справедливости санкций
«РГ-Девелопмент» купила у структур Василия Бойко-Великого участок в Москве
Все материалы
Силовые структуры
Не уберегли
Как в изоляторах погибают ключевые свидетели по антикоррупционным процессам
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Лазерный пистолет и стреляющий эспандер
Пять самых необычных и бессмысленных пистолетов
В НАТО заявили о превращении России из партнера в антагониста
Спецназ из России отработал на учениях в Таджикистане разгром лагеря террористов
В Москве задержали банду угонщиков машин с парковок торговых центров
Полиция прокомментировала информацию о нападении на журналистов на Кубани
Все материалы
Наука и техника
Красный — новый черный
Зачем люди скупают допотопные компьютеры и свитеры Apple
Man and woman eating from a pot and a pail on a street corner, 1940-1944Разборки в гетто
Страх, ужас и безысходность на снимках лодзинского фотографа
Замороженная стволовая клетка человека Внутренние бомбы
Как клеточный суицид помогает против рака и старости
SpaceX назвала дату первого старта с повторным использованием ракеты-носителя
Microsoft выложила новую Windows до релиза
Раскрыта дата выхода Red Dead Redemption 2
Опровергнут миф о появлении опасных грызунов
Все материалы
Спорт
Кирсан Илюмжинов«Это подстава»
Как Кирсана Илюмжинова «уходят» с поста президента ФИДЕ
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бельгия. Live
Первый официальный футбольный матч на стадионе «Фишт» в Сочи
ФИФА дисквалифицировала Месси
Британские СМИ сообщили о травме Шараповой
В Исландии через девять месяцев после Евро-2016 зафиксирован рекорд рождаемости
Норвежский видеоблогер спародировал звезд лыжного спорта и Майкла Джексона
Соревнования российской гоночной серии Mitjet пройдут в рамках Гран-при России
Все материалы
Культура
«Клетка»Приятного аппетита
Как балерины Большого театра убили и съели всех мужчин труппы
Кирилл Разлогов: Когда уходит жизнь
Как умирают знаменитые богемные заведения
Неиллюзорная красота
Как постичь тайны мироздания через женские формы
Американский рэпер разозлил колумбийцев фотографиями на могиле Эскобара
Путин обязал сопровождать субтитрами и тифлокомментариями национальные фильмы
«Русский Букер» лишился финансирования и оказался на грани закрытия
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного певца Николая Носкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Поставщик мемов
Как психованный актер сражается с могущественной армией интернет-троллей
«Белые не хотят, чтобы мы размножались»
Почему чернокожие националисты хотят вернуть себе технологии пришельцев
Катя Клэп«Ты же девушка, сиди дома и вари борщи»
Как самые популярные женщины Рунета противостоят ненавидящим их школьникам
В сети поразились равнодушной реакции проигравшей на конкурсе «Мисс Колумбия»
«Советский спорт» опубликовал разговор журналиста в коме с умершим Гимаевым
Остроумный австралиец в прямом эфире сравнил ураган с навыками порноактрисы
Маленькая девочка приняла водонагреватель за робота и обняла его
Все материалы
Ценности
Мажорный лад
Как будут одеваться этой весной самые модные столичные штучки
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Российский дизайнер попала в финал конкурса LVMH Prize
Часы последнего императора Вьетнама оценили более чем в 1,5 миллиона долларов
Марка ZZegna выпустила «невесомые» кроссовки
«Обувь России» пополнила линейку резиновыми моделями
Moschino показал первую коллекцию мебели
Все материалы
Путешествия
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Рай на земле
Лучшие для жизни города мира
Греческий остров стал лидером по росту интереса среди российских туристов
Стюардесса немецкой авиакомпании заменила пилота во время рейса
Росавиация сочла несуществующим аэропорт Жуковский
Названы семь лучших городов Европы для путешествий с детьми
ЕСПЧ обязал Россию выплатить беженцам 95 тысяч евро за жизнь в Шереметьево
Все материалы
Из жизни
Luxury watches are seen at a shop window in Geneva August 2, 2011. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: SOCIETY BUSINESS)«Если русский — значит, соришь деньгами»
Рассказ финансиста из Самары, перебравшегося в Женеву
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Спортзал для двоих
Лондонская пара прославилась в сети как самая тренированная в мире
Дональд Трамп проболтался о поле будущего внука
107-летний иранец собрался баллотироваться на выборы в совет деревни
Все материалы
Тест: когда появились «поворотники» и ночное видение?
Непроходимый тест на знание истории… автомобиля!
Самые доступные семейные машины
Восемь недорогих автомобилей на семь и более мест
Невспаханная «Нива»
12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали
Они из будущего
Объясняем, почему «Мерседесы» выглядят так, как выглядят, и какими они станут
В США нашли стоянку с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»
Денежные выплаты по ОСАГО заменили ремонтом
Ford GT разогнался за милю до 470 километров в час
Все материалы
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Адская машина
Ученые и урбанисты придумали, что делать с заполонившими города автомобилями
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы