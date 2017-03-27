Савченко призналась в мужском подходе к личной жизни

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что не считает личную жизнь обязательной для себя. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (с 32 минуты).

«У меня есть Украина. Все почему-то думают, что для человека обязательна личная жизнь, потому что без этого жизнь неполная. Личная жизнь — это не один парень. У меня к этому довольно мужской, прагматический подход. Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу. Поэтому я не ограничена в любом аспекте жизни», — заявила Савченко.

Она добавила, что ни один мужчина не может быть сильнее ее, поэтому она ищет того, кто будет равен ей.

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С наступлением весны Савченко стала появляться на публике в необычном образе. 21 марта она пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках. 13 марта народная избранница предстала перед телезрителями телеканала NewsOne с укладкой и макияжем. «Она сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады... До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже пудриться», — отмечала гример Алина Фан.

В марте 2016-го в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.