Савченко напророчила Порошенко судьбу Януковича

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что судьба президента страны Петра Порошенко при попытке переизбрания на второй срок будет хуже, чем у его предшественника Виктора Януковича. Об этом парламентарий сказала в пятницу, 31 марта, в интервью эстонскому изданию Postimees.

«Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей. Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже [судьбы] Януковича!» — считает она.

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В конце февраля Савченко рассказала, что могла бы управлять Украиной как «альтруистический» чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

Во том же месяце депутат заявила, что украинские военные в Донбассе хотят направить оружие в сторону действующих властей, в частности против Порошенко. «Я не встречала ребят на фронте, которые не хотели бы развернуть пушку и бахнуть по этой "шоколадной" Банковой (улица в Киеве, на которой расположена администрация президента Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказала она.

Порошенко занял пост президента после того, как в ходе масштабных акций протеста зимой 2014 года в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж.