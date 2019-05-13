Поддержавшую Зеленского Савченко попытались выгнать из Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий попытался выгнать внефракционного депутата Надежду Савченко и главу депутатского объединения «За будущего президента Зеленского» Виталия Куприя с заседания согласительного совета глав фракций и комитетов. Запись инцидента опубликована на YouTube-канале телеканала NewsOne.

Попросив депутатов покинуть зал заседания, Парубий заявил, что их деятельность «дискредитирует украинский парламент, самого Зеленского и все государственные институты». Таким образом он отреагировал на призыв Надежды Савченко рассмотреть вопрос о назначении инаугурации избранного президента на «19-е, максимум 20 мая». По ее словам, этот вопрос является первоочередным не только для Украины, но и для человечества.

С этой речью Савченко выступила после того, как сидевший рядом с ней Куприй перебил выступление спикера. «Сейчас украинский народ ожидает вопроса инаугурации президента. Какой топливно-энергетический комплекс?» — сказал он.

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Демарш депутатов Парубий назвал неудачной попыткой сорвать заседание согласительного совета. Он также добавил, что ему обидно и стыдно за подобное поведение со стороны людей со званием народных депутатов. Несмотря на критику со стороны спикера Верховной Рады, Савченко и Куприй не покинули заседание.

Ранее 13 мая в поддержку требования Зеленского провести инаугурацию выступила партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Представитель политической силы Сергей Соболев считает, что чем раньше новый президент приступит к исполнению своих обязанностей, тем более стабильной будет ситуация в стране.

Украинским законодательством установлено, что Верховная Рада обязана назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая. Парламент планирует принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.

В случае если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду, которые будут назначены в случае ее роспуска. Если инаугурация состоится после 27 мая, Владимир Зеленский не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.

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