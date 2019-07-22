Партия Порошенко победила на выборах в Раду за пределами Украины

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду заняла первое место на участках, расположенных за рубежом. Такие данные на своем сайте приводит ЦИК Украины после обработки 100 процентов бюллетеней зарубежного избирательного округа.

«Европейская солидарность» набрала 29,55 процента — за нее отдали голос 9 649 проживающих за рубежом украинцев. Президентская партия «Слуга народа» отстала чуть больше, чем на процент, набрав 28,13 процента голосов. Третье место заняла партия вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» — ее поддержали 19,67 процента уехавших из страны украинцев.

Прочие политические партии в зарубежном избирательном округе набрали менее пяти процентов голосов.

Материалы по теме Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?

Ранее стало известно, что на прошедших в Антарктиде выборах победу одержала партия «Голос». За эту политическую силу на южном континенте проголосовали пять человек, за «Слугу народа» отдали голоса четверо. Еще два избирателя отметили в бюллетенях «Европейскую солидарность» Порошенко.

21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 46 процентов бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,35 процента голосов. Также в парламент по этим данным проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!