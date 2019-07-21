Зеленский оценил первые результаты выборов в Верховную Раду

Победа партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду позволит реализовать законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил сам глава государства, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что приоритет власти — это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией. Зеленский заявил, что в новой Раде будет принят закон об импичменте призидента.

Украинский лидер также пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в Раде.

Ранее на Украине были опубликованы первые официальные данные Национального экзитпола на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно ним, в парламент проходят пять партий. По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.

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