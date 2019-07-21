Появились первые «алкогольные» экзит-поллы на выборах в Раду

Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзит-поллов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале. Названия партий в рейтинге замаскированы под названия алкогольных напитков.

«Данные вольера Медведей», — отмечает Найем, намекая на сторонников лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

За его партию, обозначенную в неофициальном рейтинге как «Медведевка», отдали голоса 17,6 процента избирателей. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», названная «Зебровкой», получила 37 процентов голосов. На третьем месте по популярности идет политическая сила Юлии Тимошенко «Батькивщина», которую в неформальных экзит-поллах еще с президентских выборов называют «Veuve Clicquot» («Вдова Клико») — у нее 5,9 процента. Примерно такой же результат показал «Шоколадный ликер» — партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (5,5 процента).

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Также в рейтинге Найема фигурируют партии «Сила и спирт» («Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешно) и «Божоле» («Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука). Они набрали 3,2 и 2,6 процента соответственно.

Примерно аналогичные данные привела и еще «одна киевская контора», пишет журналист.

Еще на выборах президента страны весной 2019 года украинские журналисты ввели традицию публиковать неофициальные данные опросов избирателей, маскируя их под опрос о популярности вымышленных алкогольных напитков.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. Последние данные мониторинга электоральных настроений украинцев показывали, что наибольшей поддержкой пользуется политическая сила Зеленского — более 42 процентов, на втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также шансы на прохождение в парламент имеют партии Порошенко, Вакарчука и Юлии Тимошенко.

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