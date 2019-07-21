На выборах Верховную Раду возбудили 10 уголовных дел за полдня

По сообщениям о нарушениях на выборах в Верховную Раду возбуждено уже 10 уголовных досудебных расследований. Об этом сообщил журналистам глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко, передает «РБК-Украина».

Всего, по данным на 13:00, в штаб поступило 838 сообщений о нарушениях.

Большинство жалоб поступило из Донецкой и Днепропетровской областей — 128 и 108 заявлений соответственно, также множество нарушений фиксировалось в Запорожской области (64 жалобы) и Киеве (более 50). В основном они касались случаев незаконной агитации — более 200 сообщений, также избиратели жаловались на подкупы и конфликты.

При этом в МВД считают, что грубых нарушений пока не допускалось.

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«РБК-Украина» отмечает, что чаще всего в незаконной агитации уличают представителей партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Эти политические силы являются лидерами на досрочных парламентских выборах, проходящих на Украине 21 июля. По данным последних социологических опросов, популярность партии Зеленского достигает 42,5 процента, партии Медведчука — 15,1 процента. Кроме них, в Верховную Раду имеют шансы пройти «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,7 процента), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (6,9 процента) и партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,9 процента).

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