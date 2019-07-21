Порошенко проголосовал за способную остановить «российский реванш» команду

Бывший президент Украины Петр Порошенко на досрочных выборах в Верховную Раду поддержал команду, которая способна остановить «российский реванш» и двигать страну в Европейский союз и НАТО. Об этом он заявил на избирательном участке, сообщает ТАСС.

Порошенко приехал на избирательный участок вместе с семьей.

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Проходящие 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.

На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании принимают участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины, в голосовании не смогут принять участие около трех миллионов жителей не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

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