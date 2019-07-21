Спикер Рады забыл взять на выборы паспорт

Андрей Парубий во время голосования на выборах президента Украины

Спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий пришел голосовать на досрочных выборах в парламент, но забыл паспорт. Об этом пишет «РБК-Украина».

Парубий голосует на избирательном участке в киевском Доме Офицеров. Для того, чтобы проголосовать, ему пришлось сначала дождаться помощника, который привез ему паспорт, а затем отстоять очередь для получения бюллетени. Несмотря на длительное ожидание, в разговоре с журналистами он сказал, что настроение у него «боевое».

Украинский политик не решился спрогнозировать результаты выборов по одномандатным округам, потому что «фавориты идут плечо в плечо». «Разгромных побед, как на предыдущих выборах, я не ожидаю», — признался он.

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Андрей Парубий идет на выборы в Верховную Раду вторым номером в списке партии «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко»). Согласно данным последнего опроса украинской социологической службы «Рейтинг», «ЕС» готовы поддержать около 7,5 процентов избирателей, что обеспечит представителям партии порядка 20 мест в парламенте.

Проходящие 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.

На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании принимают участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины, в голосовании не смогут принять участие около трех миллионов жителей не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

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