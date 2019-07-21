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Раскрыты ожидания США от выборов в Раду

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Соединенные Штаты ожидают, что выборы в Верховную Раду Украины будут мирными и свободными. Об этом заявил временный поверенных в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщается в Twitter американского посольства.

«Украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в Верховную Раду – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», — сказал Тейлор.

Выборы в украинский парламент стартовали в воскресенье, 21 апреля, в 8.00 по местному времени (совпадает с московским). В гонке за голоса избирателей участвуют 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах.

Согласно опросам общественного мнения, наибольший рейтинг у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Спикером Рады может стать глава партии Дмитрий Разумков.

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