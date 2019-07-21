Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Названа причина смерти пятилетнего россиянина в Польше
Зеленский оценил первые результаты выборов в Верховную Раду
В штаб Порошенко приехали дипломаты из США и Канады
Назван диагноз Олейника после нокаута на 12-й секунде боя
«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился
Скабеева возмутилась реакцией Зеленского на события в Донбассе
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Опубликовано видео крупнейшей за год атаки России в Сирии
Новости партнеров

Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду

Перейти в «Мою Ленту»

На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно ним, в парламент проходят пять партий, сообщается на официальном сайте «Национального экзитпола».

По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с результатом в 11,5 процента голосов. Третье место у «Европейской солидарности» бывшего украинского лидера Петра Порошенко — 8,9 процента. Политическая сила экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» получила 7,6 процента поддержки. Наконец, партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука набрала 6,3 процента.

Данные, полученные на момент закрытия избирательных участков, будут опубликованы в 22:00.

Несмотря на то, что публикация данных экзитполов на Украине была запрещена до 19:45, журналисты смогли обнародовать промежуточные результаты, замаскировав их под опрос о популярности несуществующих алкогольных напитков. Первые опросы показывали, что партии Вакарчука не хватит голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Однако позже в прессе появились неофициальные данные «Национального экзитпола» по состоянию на полдень, которые оказались приближены к первым официальным результатам.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский описал будущую коалицию в Раде
Одновременно проголосовавшие Зеленский и Порошенко запутали журналистов
В штаб Порошенко приехали дипломаты из США и Канады
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
19:08Сегодня

Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении

18:22Сегодня

Пьяный председатель избирательного участка в Киеве подделал паспорт

19:05Сегодня

Партия Порошенко устроила в своем штабе пикник с шашлыком

Бывший СССР00:0217 июля

Изнанка патриота

Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
15:47Сегодня

Одновременно проголосовавшие Зеленский и Порошенко запутали журналистов

18:02Сегодня

Работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой под Киевом

17:10Сегодня

Президента Туркмении не видели на публике 10 дней

Бывший СССР00:01 3 июня
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре Таллинна

Эстонский реванш

В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
18:10Сегодня

Посольство Туркмении отреагировало на сообщения о смерти президента страны

15:27Сегодня

Глава «Слуги народа» вступил в конфликт с пенсионеркой на избирательном участке

17:43Сегодня

На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа

Россия
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне тепло вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Путин и Асад поздравили друг друга
Россиянин несколько раз попытался задавить мужчину с ребенком
В Москве у прохожего украли 4,5 миллиона рублей
Автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе
Все материалы
Мир
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей
Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Все материалы
Бывший СССР
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Пьяный председатель избирательного участка в Киеве подделал паспорт
Одновременно проголосовавшие Зеленский и Порошенко запутали журналистов
Работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой под Киевом
Посольство Туркмении отреагировало на сообщения о смерти президента страны
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Все материалы
Силовые структуры
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Стало известно об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Главный «банковский» следователь Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Грабитель напал на Казанский собор на Красной площади
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Появилось видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Все материалы
Спорт
«Нужно спрятать слезы и идти вперед»
Эти африканские девочки росли в нищете. Футбол вернул им веру в мечту
Кокорин рассказал о колбасе и шоколаде в колонии
Назван диагноз Олейника после нокаута на 12-й секунде боя
Стало известно о состоянии Олейника после нокаута на 12-й секунде в UFC
«Он принес себя в жертву»
Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
РПЛ отреагировала на избиение болельщиков «Спартака» полицией
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Все материалы
Культура
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
Звезду «Лары Крофт» ударили ножом
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Лобода напугала фанатов огромными гематомами
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
«Было много водки и пива»
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Врач раскритиковал состаривающее приложение FaceApp
Все материалы
Ценности
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
Участница конкурса красоты удивила выбором купальника
«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»
Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
Названа стоимость кроссовок Путина
Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
В России начали путешествовать по-новому
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Туристы приготовили кофе на мосту в Венеции и были изгнаны из города
Все материалы
Из жизни
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
В очередном американском штате запретили курить до 21 года
Женщина решила выйти замуж за канделябр
«Трехголовый» младенец из Индии озадачил врачей
Мужчина в костюме побоялся замараться и залез на женщину
Все материалы
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
История автомобиля, ставшего серийным через 60 лет
Рассказываем про то, как появился первый среднемоторный Corvette
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Сотку земли в центре Москвы оценили в шесть миллионов рублей
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк
Россиянка отказалась платить за ЖКХ и «похоронила» управдома
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы