Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду

На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно ним, в парламент проходят пять партий, сообщается на официальном сайте «Национального экзитпола».

По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.

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На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с результатом в 11,5 процента голосов. Третье место у «Европейской солидарности» бывшего украинского лидера Петра Порошенко — 8,9 процента. Политическая сила экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» получила 7,6 процента поддержки. Наконец, партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука набрала 6,3 процента.

Данные, полученные на момент закрытия избирательных участков, будут опубликованы в 22:00.

Несмотря на то, что публикация данных экзитполов на Украине была запрещена до 19:45, журналисты смогли обнародовать промежуточные результаты, замаскировав их под опрос о популярности несуществующих алкогольных напитков. Первые опросы показывали, что партии Вакарчука не хватит голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Однако позже в прессе появились неофициальные данные «Национального экзитпола» по состоянию на полдень, которые оказались приближены к первым официальным результатам.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля.

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