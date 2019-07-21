В штаб Порошенко приехали дипломаты из США и Канады

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор (в центре)

В штаб партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» пришли представители США и Канады. Об этом сообщила в Facebook депутат Виктория Сюмар.

На фотографиях, приложенных к посту, запечатлены временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады Роман Ващук.

«У нас все очень демократично. С послами США и Канады, пловом, шашлыками и кандидатами и, конечно же, журналистами», — написала депутат.

Ранее в сети было опубликовано видео из штаба «Европейской солидарности», который расположен на открытом воздухе.

Штаб партии действующего президента «Слуга народа» разместился в закрытом помещении, поделенном на несколько зон — бар и закуски, игровая, рабочая, место для брифингов и несколько фотозон.

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