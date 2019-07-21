Глава «Слуги народа» вступил в конфликт с пенсионеркой на избирательном участке

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков вступил в спор с пенсионеркой на избирательном участке. Видеозапись конфликта опубликована на странице «24 канала» в YouTube.

После того как Разумков опустил в урну бюллетень, голосовавшая рядом с ним женщина пожилого вида обвинила его в том, что он — пророссийский политик. «Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию», — ответил ей Разумков, однако бабушка не согласилась с ним. По ее словам, партия «Слуга народа» и лично Разумков «играет под дудку России и подыгрывает Путину».

В этот момент к спорящим стали стекаться журналисты. Разумков сказал, что он не согласен со словами женщины, а она в ответ заявила, что не согласна с ним, выразив недовольство тем, какую роль он сыграл на президентских выборах. «Я надеюсь и на этих сыграем, спасибо», — сказал Разумков. «Не дай Бог, чтобы так сыграли, как на первых выборах», — ответила ему женщина.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. Последние данные мониторинга электоральных настроений украинцев показывали, что наибольшей поддержкой пользуется политическая сила Зеленского — более 42 процентов, на втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также шансы на прохождение в парламент имеют партии Порошенко, Вакарчука и Юлии Тимошенко.

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