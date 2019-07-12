Савченко не пустили в Донбасс

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко не смогла получить от спецслужб разрешение на посещение зоны боевых действий в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов Надежде Савченко», — написал он.

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9 июля Савченко заявила о планах провести предвыборную агитацию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Для этого политик должна была получить специальное разрешение в штабе Операции объединенных сил и в Службе безопасности Украины.

Партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала нужную сумму для уплаты взноса, необходимого для допуска на выборы, но выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах. Лидер политической силы будет баллотироваться по одному из округов Донецкой области. По словам политика, из 2,6 тысячи избирателей, зарегистрированных в ее округе, лишь 500 проживают на подконтрольной Киеву территории.

16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на бывшего президента Украины Петра Порошенко и незаконное хранение оружия, полученного в зоне боевых действий.

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