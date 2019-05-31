Савченко назвала Порошенко заказчиком подрыва военных складов

Пожар на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года был организован по личному приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила народный депутат Надежда Савченко.

По ее словам, результаты экспертизы, говорившие о виновности России в случившемся, сфальсифицировали. «На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сармат". Об этом знает Матиос (военный прокурор Анатолий Матиос — прим. «Ленты.ру»), об этом знает Луценко (генеральный прокурор Юрий Луценко — прим. «Ленты.ру»), потому что это было сделано по личному приказу Порошенко», — сказала Савченко.

Материалы по теме Нюхнули Балаклею Из-за чего на Украине выгорел крупнейший в Европе арсенал оружия

Парламентарий отметила, что руководство страны замалчивало факты о взрывах и настоящую причину пожара, боясь негативной реакции со стороны европейских партнеров. Теперь, по ее мнению, расследованием событий должно заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). «Я могу предоставить те материалы, которые должна передать в ГБР прокуратура. И уже я передала это Зеленскому», — добавила она.

В ночь на 23 марта 2017 года на армейском складе в Балаклее возник пожар, затем начала детонировать взрывчатка. Местных жителей эвакуировали из 10-километровой зоны поражения. Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала случившееся как диверсию. Спустя полгода расследования генпрокурор Луценко заявил, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды на склад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!