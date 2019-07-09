Савченко поедет в ДНР

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко собирается проводить предвыборную агитацию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политик заявила в комментарии изданию «Новости Донбасса».

Свое намерение она объяснила тем, что из 2600 избирателей, зарегистрированных в ее округе, только 500 проживают на подконтрольной Киеву территории. «Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории», — подчеркнула она.

Нардеп выразила надежду, что на этот раз ей удастся получить пропуск, необходимый для пересечения линии столкновения, а также подчеркнула, что его должны получить все ее конкуренты на округе. По словам Савченко, она едет в ДНР, чтобы «говорить с людьми», потому что территория самопровозглашенной республики является украинской, а проживающие на ней граждане «имеют право голоса».

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О том, что Надежда Савченко примет участие в выборах в Верховную Раду официально стало известно в конце июня. Вместе с ней на выборы пойдет и ее сестра Вера. Избирательный округ Веры Савченко также находится в Донецкой области (Авдеевка и Ясиноватский район).

Партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала нужную сумму для уплаты взноса, необходимого для допуска на выборы, но выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах.

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады.

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