Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована. Об этом сообщает «Украинская правда».

Суд признал несоответствующей основному закону страны часть пятую 176 статьи УПК Украины, которая гласит, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Соответствующее решение поддержали десять судей.

Именно согласно этой норме была помещена под арест сама Савченко.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на бывшего президента Петра Порошенко и незаконное хранение оружия.

В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко, и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!