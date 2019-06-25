Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована. Об этом сообщает «Украинская правда».
Суд признал несоответствующей основному закону страны часть пятую 176 статьи УПК Украины, которая гласит, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Соответствующее решение поддержали десять судей.
Именно согласно этой норме была помещена под арест сама Савченко.
16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на бывшего президента Петра Порошенко и незаконное хранение оружия.
В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко, и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.
В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады.