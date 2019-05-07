Суд отказался возвращать Савченко в тюрьму

Броварский межрайонный суд Киевской области отказался вернуть под арест Надежду Савченко и Владимира Рубана. Об этом сообщает «Страна.ua».

Суд отказал в удовлетворении требований обвинения, так как на заседании отсутствовали адвокаты Рубана. Прокуратура настаивала на вызове бесплатного защитника, однако в этом требовании ей также было отказано.

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Адвокаты Рубана заранее уведомили суд о невозможности своего присутствия на заседании. Один из них находится в отпуске во Львове, а второй занят на другом судебном процессе.

16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на действующего президента Петра Порошенко и незаконное хранение оружия.

В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко, и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.

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