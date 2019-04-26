Сообщник обвиненной в подготовке госпереворота Савченко покинул Украину

Бывший глава украинской организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, проходящий по делу об организации госпереворота вместе с депутатом Надеждой Савченко, уехал в Польшу. Об этом сообщают «Українськи Новини» со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что дети Рубана учатся за границей.

Эту информацию подтвердил его адвокат Валентин Рыбин. Юрист уверен, что глава «Офицерского корпуса» вернется на Украину к следующему судебному заседанию, назначенному на 7 мая. «Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применена никакая мера пресечения», — подчеркнул адвокат.

Когда именно Рубан покинул страну, неизвестно. Впервые об этом сообщили в Генпрокуратуре страны агентству «Интерфакс-Украина» 26 апреля. Там также отметили, что у общественника нет ограничений на выезд. Советник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что не имеет права комментировать данную информацию.

16 апреля Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на действующего президента Петра Порошенко и незаконное хранение оружия.

В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко, и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.

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