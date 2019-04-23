Савченко оценила программу Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко собирается поддерживать избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом она заявила журналистам во время первого после освобождения из-под ареста посещения парламента, передает «Интерфакс».

«Я не буду становиться в оппозицию (...). Многие пункты [политической программы Зеленского] — это те, о которых я заявляла три года тому назад», — ответила Савченко на соответствующий вопрос. При этом она добавила, что по некоторым вопросам готова дискутировать с Зеленским.

Парламентарий также объявила о намерении оставаться в политике и участвовать в выборах в Верховную Раду со своей партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Сразу после этого народный депутат заявила, что намерена бороться за смену политической системы на Украине и хочет избавить парламент «от старья».

Савченко была задержана в марте 2018 года. Ее обвинили в подготовке теракта в центре Киева и организации серии покушений на первых лиц государства, в том числе на действующего президента Петра Порошенко. В качестве доказательств было предоставлено видео, на котором депутат обсуждала планы государственного переворота с Рубаном. Его обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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