Савченко назвала виновных в конфликте с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко объяснила причины конфликта между Россией и Украиной. Об этом она рассказала в эфире News One.

По ее словам, страны-соседи всегда оказывают влияние друг на друга «геополитически без войны, без конфликтов», что отвечает необходимости отстаивать национальные интересы. Савченко подчеркнула, что «безмозглые политики, жадные к власти» не понимают этого, из-за чего осложняются отношения между государствами. Депутат не уточнила, о ком она говорила.

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«Плохо, что у нас разгорелись проблемы с Россией, и теперь нам нужно потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать», — отметила Савченко. Она также выразила надежду, что новая власть в стране окончательно попрощается с действующим президентом Петром Порошенко. По ее мнению, команда Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов, даст Украине шанс на прорыв и новые подходы.

16 апреля Савченко вышла на свободу из СИЗО. В тот же день она заявила, что собирается принять участие в парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью 2019 года. Говоря о политических предпочтениях, депутат намекнула на желание проголосовать за кандидата Владимира Зеленского.

Савченко была задержана в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

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