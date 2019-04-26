Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко сравнила пребывание в российской и украинской тюрьме. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, разницы по быту, по помещениям и методам работы между исправительными учреждениями в соседних странах нет, поскольку тюрьмы и там, и там вышли из советской пенитенциарной системы.

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Тем не менее, Савченко отметила, что в российской тюрьме «было больше почета». Она пояснила, что была для сокамерников «чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять».

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин.

В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее обвинили в подготовке теракта в центре Киева и организации серии покушений на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

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