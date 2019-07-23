Ставший депутатом Вакарчук предложил закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной Раде принять закон о «сосуществовании с Россией». Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

В законе необходимо прописать ограничения для граждан относительно России, это будет полезно и для музыкантов, считает политик. «Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — задался вопросом Вакарчук.

Лидер «Голоса» добавил, что государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, поэтому решения людей ставят вопрос об их моральной ответственности. Он подчеркнул, что принятие закона поможет разграничить разрешенные и запрещенные действия в отношении России, и «тогда этот вопрос был бы снят».

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21 июля Вакарчук заявил, что его партия готова к переговорам о коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду. Предложение политику о сотрудничестве глава государства сделал в начале президентской кампании.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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