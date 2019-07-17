Рабинович обвинил лидера «Океана Эльзы» в желании власти и гей-парадов

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что у лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука только две глобальные идеи — желание власти и проведения гей-парадов. Свое мнение политик высказал в эфире канала «112 Украина». Запись доступна на YouTube.

«Сейчас он [Вакарчук] пришел с двумя мегаидеями — срочно надо легализовать гей-парады, и он хочет быть премьер-министром. Еще третье у него — штрафовать, если разговаривают по-русски в ресторане», — заявил Рабинович.

Он считает, что лидер «Голоса» получает свой рейтинг за счет посетителей гей-парадов, так как там собрались «родственные души».

В то же время политик подчеркнул, что «голые зады — это плохо». Он считает, что Украине нужен мир и снижение тарифов, а не «голые задницы, гей браки и гей-парады».

В начале июля Рабинович раскритиковал главу государства Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, он не управляет страной. «Такое впечатление, что Зеленского вывели, там ниточки какие-то, и он все говорил, когда той ниточкой дергали, а сейчас все говорит, когда этой», — заметил он.

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