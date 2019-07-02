В Зеленском усмотрели жажду агрессии и сходство с Наполеоном

Президент Украины Владимир Зеленский планирует проводить агрессивную политику в стране, превращаясь в «очередного Наполеона». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, государством управляет человек, который «бредит всякой агрессией и не собирается заниматься миром». Рабинович выразил сожаление, что население страны опять потеряло время, потому что поверило в предвыборные обещания политика.

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«Я с нашим последним президентом купился, я уже все видел, все знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел [экс-президента Петра] Порошенко, я видел какое-то будущее», — признался народный избранник, добавив, что разочаровался в его словах об установлении мира в Донбассе.

Ранее Рабинович раскритиковал главу государства за то, что, по его мнению, он не управляет страной. «Такое впечатление, что Зеленского вывели, там ниточки какие-то, и он все говорил, когда той ниточкой дергали, а сейчас все говорит, когда этой», — заметил он.

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