Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал политика, который вдохновил его уйти в эту сферу. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам украинского лидера, премьер-министр Канады Джастин Трюдо вдохновил его заниматься политикой. Он отметил, что еще несколько человек мотивировали его уйти в эту сферу.

«Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», — подчеркнул Зеленский. Кроме того, глава государства заявил о заинтересованности в углублении сотрудничества с Канадой в военной сфере.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто проходит с 1 по 3 июля. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин не полетит в Канаду на международную конференцию по поддержке реформ в Украине. Правительственную делегацию страны возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

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