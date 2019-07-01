Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не полетит в Канаду на международную конференцию по поддержке реформ в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа, передает «Укринформ».

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД. Правительственную делегацию страны возглавит первый вице-премьер Степан Кубив.

По данным «Громадське.ua», 1 июля комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении Климкина с поста министра. Кроме того, парламентарии планируют обсудить ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

27 июня Владимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам президента, он получает информацию о «международных шагах» Украины из интернета.

Министр Климкин в ответ на это объяснил, что МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом отвечать на российскую ноту: «Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу».

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