Климкин объяснился по требованию Зеленского

МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом Владимиром Зеленским отвечать на российскую ноту по вопросу суда над арестованными в России украинскими моряками, считает глава ведомства Павел Климкин. Об этом он заявил «Украинской правде».

«Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — сказал министр.

По словам Климкина, его ведомству не нужно дополнительного согласования таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие.

Дипломат добавил, что у него с главой государства есть «и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии». «Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — заключил Климкин.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось? «Мы расстаемся окончательно и бесповоротно» Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились

Президент Зеленский ранее 27 июня провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что Климкин не считает нужным согласовывать с ним такие вопросы, и отметил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что это заранее подготовленная провокация в интересах тогдашнего главы Украины Петра Порошенко, в то время готовившегося к президентским выборам, которые он в итоге проиграл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!