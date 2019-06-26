Украинский МИД рассказал о принуждении к признанию оккупации Крыма

МИД Украины выразил протест против невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Как отмечается, этот протест стал реакцией на российскую ноту, в которой украинской стороне предлагается предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24 задержанных моряков на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД страны назвал это предложение неприемлемым и обостряющим конфликт между Киевом и Москвой.

Украинский МИД в очередной раз потребовал вернуть задержанных моряков и три арестованных украинских корабля без каких-либо дополнительных условий и уведомил об этом требовании Международный трибунал.

Глава ведомства Павел Климкин на своей странице в Facebook также говорит, что Украина не будет выполнять требования России. По его словам, направленной Киеву нотой Москва пытается вынудить Украину «косвенно признать оккупацию Крыма».

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25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж из 24 моряков.

Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В настоящее время украинские военнослужащие ожидают суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев считает их задержание незаконным и называет этих моряков военнопленными.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить задержанных моряков. В Москве, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать его, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

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