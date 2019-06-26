Украинский МИД рассказал о принуждении к признанию оккупации Крыма

МИД Украины выразил протест против невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание «Украинские новости».
Как отмечается, этот протест стал реакцией на российскую ноту, в которой украинской стороне предлагается предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24 задержанных моряков на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД страны назвал это предложение неприемлемым и обостряющим конфликт между Киевом и Москвой.
Украинский МИД в очередной раз потребовал вернуть задержанных моряков и три арестованных украинских корабля без каких-либо дополнительных условий и уведомил об этом требовании Международный трибунал.
Глава ведомства Павел Климкин на своей странице в Facebook также говорит, что Украина не будет выполнять требования России. По его словам, направленной Киеву нотой Москва пытается вынудить Украину «косвенно признать оккупацию Крыма».
25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж из 24 моряков.
Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В настоящее время украинские военнослужащие ожидают суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев считает их задержание незаконным и называет этих моряков военнопленными.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить задержанных моряков. В Москве, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать его, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.