Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Этому событию предшествовали «несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров», рассказал Полозов. Церемония была короткой, после ее завершения молодоженам предоставили час на общение, но, как отметил адвокат, под присмотром сотрудников изолятора.

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК также приводит комментарий заместителя главы ФСИН России Валерия Максименко, который сообщил, что сотрудники «Лефортово» отнеслись с пониманием к желанию Беспальченко расписаться и после церемонии поздравили молодоженов. «Лично для меня знаковое событие, я считаю, что сегодня было сделано хорошее дело», — сказал он, отметив, что для «Лефортово» свадьба — уникальное событие.

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25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж из 24 моряков.

Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В настоящее время украинские военнослужащие ожидают суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев считает их задержание незаконным и называет этих моряков военнопленными.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить задержанных моряков. В России, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать решение суда, поскольку конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

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