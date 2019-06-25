Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской асссамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца, стараясь не допустить восстановления полномочий России. Об этом он написал в своем Facebook.

Украинский лидер подчеркнул, что разочарован таким решением и тем, что «европейские партнеры нас не услышали». «На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии.

Пытался убедить господина [Эммануэля] Макрона и госпожу [Ангелу] Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи», — сказал он.

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