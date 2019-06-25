На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации. Об этом она сказала журналистам в Страсбурге, трансляцию ведет телеканал «Прямой».

Кроме того, она заявила, что Украина может отозвать приглашение для наблюдателей из ПАСЕ на предстоящие в стране внеочередные парламентские выборы. По ее словам, такую меру необходимо принять для того, чтобы не допустить появления среди наблюдателей россиян, которые могут стать частью миссии наблюдателей ПАСЕ после восстановления прав своей делегации.

«Они теперь приедут к нам наблюдателями?», — задалась вопросом Геращенко, призвав президента выразить свою позицию касательно этих событий.

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25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение для участия России на этой сессии носит исключительный характер.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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