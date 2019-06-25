Украина разочаровалась в Европе

Министерство иностранных дел Украины заявило, что после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) организация потеряла свой авторитет. Комментарий украинского внешнеполитического ведомства опубликован на его официальном сайте.

По мнению украинского МИД, решение по России было принято, несмотря на «кричащее невыполнение этой страной взятых на себя обязательств», поэтому восстановление прав российской делегации является отходом от стандартов, принципов и ценностей Совета Европы. Причину произошедшего МИД Украины видит в «беспрецедентном давлении и финансовом шантаже со стороны Москвы», а также попустительстве ряда европейских стран, «поощряющих агрессора и идущих ему на уступки».

«Несмотря на то что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы», — говорится в заявлении. В ведомстве отмечают, что против возвращения России голосовали те страны, которые «в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти», называя их настоящими защитниками той Европы, к которой себя относит Украина.

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25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение для участия России на этой сессии носит исключительный характер.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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