Премьер Украины отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался по теме возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Свою позицию он опубликовал в Twitter.

Он заявил, что это является «реваншем агрессора и явным проявлением презрения к международному праву». Политик добавил, что Донбасс и Крым — «это то, чем нельзя пренебрегать ради временных соглашений. Здесь нет места для компромисса», — резюмировал Гройсман.

Ранее 25 июня стало известно, что ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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