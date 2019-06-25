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ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии

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ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Ранее 25 июня стало известно, что группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Старсбург для участия в сессии ПАСЕ.

24 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ПАСЕ отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России. По ее словам, за правки, которые смогли бы заблокировать возвращение, проголосовали 52 евродепутата, 110 выступили против.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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