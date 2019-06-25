ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России. Об этом в своем Facebook рассказала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, за правки, которые смогли бы заблокировать возвращение, проголосовали 52 евродепутата, 110 выступили против.

«Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, происходит настоящий Страсбургский заговор некоторых европейских политиков и делегаций», — резюмировала она.

24 июня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в работе организации в случае возвращении туда России. «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — отметил он.

Ранее в тот же день регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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