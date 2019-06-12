Украина пообещала перестать быть вежливой после возвращения России в ПАСЕ

Власти Украины будут придерживаться более прагматичного подхода в работе с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), если в организацию вернется Россия. Об этом «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, если Россия вернется в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий, Киев откажется от «вежливых жестов» в сторону ассамблеи. «Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — отметил Климкин.

Кроме того, Украина перестанет поддерживать шаги, «которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов», подчеркнул дипломат.

Также, по мнению Климкина, подобное послабление позиции Евросоюза в отношении России может повториться в Минском переговорном процессе. «И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска"», — добавил министр.

В начале июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. В документе также отмечается, что Россия должна подготовить необходимые документы для участия в заседании.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса. 14 мая Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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