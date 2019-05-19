Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ее слова приводит Postimees.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — объявила глава республики во время конференции в Таллине.

Решение о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ, было принято 17 мая во время переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.

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Право голоса России было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году. В 2015-м ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях.

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