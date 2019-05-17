Россия останется в ПАСЕ

В ходе переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РИА Новости.

«Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе потому, чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека», — процитировал Мааса Twitter-аккаунт МИД Германии.

Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.

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16 мая стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался от участия во встрече КМСЕ в Хельсинки из-за планов по восстановлению прав российской делегации.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса.

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