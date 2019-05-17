Германия захотела вернуть Россию в Совет Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России нужно вернуть полноправное членство в Совете Европы (СЕ). Об этом сообщает Handelsblatt.

«Место России — в Совете Европы, со всеми правами и обязанностями, которые с этим связаны», — заявил Маас журналистам перед вылетом в Хельсинки, где проходит конференция Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Он подчеркнул, что отсутствие делегации России в СЕ — не в интересах европейских стран и добавил, что надеется на «решающий шаг» по этому вопросу на грядущей конференции.

Представители ФРГ отстаивают позицию, по которой Москве стоит вернуть все ее права в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Они также считают, что одновременно с этим стоит принять новую систему санкций за нарушения принципов международной организации.

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16 мая стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался от участия во встрече КМСЕ в Хельсинки в знак протеста против восстановления прав российской делегации.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ во время заседания в Страсбурге 14 мая. Ожидается, что на заседании в Хельсинки будет принято окончательное решение.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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