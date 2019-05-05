Россия оценила возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека

Россия выступает за равенство всех государств — членов Совета Европы как с точки зрения обязательств, так и их прав. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Иван Солтановский, передает РИА Новости в воскресенье, 5 мая.

По его словам, политически мотивированные санкции против любой делегации должны быть исключены.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на европейском континенте», — заметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в случае, если компромисс со Страсбургом не будет достигнут.

В то же время Солтановский подчеркнул, что Россия не жалеет о вступлении в ряды организации, так как это позволило модернизировать правовую и пенитенциарную системы внутри страны и судопроизводство, а также с большей эффективностью справляться со множеством социальных проблем.

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10 апреля глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что, если Россия решит выйти из организации, в Европе появится «новая разделительная черта». Единственным способом избежать этого политик назвал возвращение России права голоса в ПАСЕ.

Весной 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. Спустя год ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017-го Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

Европейская конвенция по правам человека — международное соглашение между участниками Совета Европы, вступившее в силу в 1953 году и устанавливающее неотъемлемые права и свободы каждого человека. Документ обязывает государства, ратифицировавшие его, гарантировать эти права гражданам, находящимся под их юрисдикцией. В России Конвенция и протоколы к ней (за исключением четырех из 16) действуют с 1998 года.

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