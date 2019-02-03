В СЕ отказались комментировать предложение России вернуть 10 миллиардов рублей

Совет Европы не комментирует предложение о возврате России взноса за годы неучастия ее делегации в работе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ). Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что СЕ должен вернуть России уплаченные взносы с 2014 по 2017 год. Речь идет о сумме в 10 миллиардов рублей.

«Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея возвратила России средства. Это деньги большие. <...> Нам эта сумма, конечно, нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами, обществом и государством», — сказал Володин.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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