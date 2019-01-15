Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ

Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 января.

«Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит», — сказал парламентарий.

Так он ответил на вопрос о последствиях ненаправления заявки на участие делегации РФ в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.

10 октября Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заверил, что РФ добровольно покинет Совет Европы, если того захотят делегации из других стран.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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