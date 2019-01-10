В Госдуме объяснили появление шести полов в письме ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что некорректно интерпретировал количество полов в приглашении от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее признание он сделал в четверг, 10 января, на своей странице в Facebook.

«Вчера допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два — мужской и женский. Все остальные индивиды — это "недопредставленные полы", гендеры, как раз о них и идет речь в письме ПАСЕ», — написал Толстой.

Он также выразил мнение, что проблемы дискриминации сексуальных меньшинств для ПАСЕ важнее фактов дискриминации и лишения права голоса российских парламентариев. В подтверждении своей мысли Толстой ссылается на стратегию гендерного равенства Совета Европы на 2018-2023 годы.

«Но если полов два, а гендеров можно выделить бесконечное множество, то кто все эти люди?» — спрашивает парламентарий.

Накануне вице-спикер сообщил, что иностранные коллеги предложили членам российской делегации поделиться на шесть полов для участия в зимней сессии ПАСЕ. Толстой добавил, что в нижней палате парламента намерены постигнуть передовой европейский опыт.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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